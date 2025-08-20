Championnats québécois de cyclisme sur route : des jeunes de la région brillent

Le 20 août 2025 — Modifié à 12 h 54 min le 19 août 2025
Temps de lecture : 30 s
Photo de Diane Lapointe
Par Diane Lapointe
Sandrine Veilleux sur la plus haute marche du podium. (Photo : Fédération québécoise des sports cyclistes)

Des cyclistes de Boucherville et de Candiac ont brillé lors des Championnats québécois de cyclisme sur route Espoir 2025 qui se tenaient les 16 et 17 août à Granby.

De Boucherville, Sandrine Veilleux (U17 F) est montée sur la plus haute marche du podium alors que Charles Alexandre Veilleux (U17 H) a mis la main sur la médaille de bronze.

Du côté de Candiac, Marianne Fortin (U13 F) a remporté la médaille d’or, Charles Lessard (U11 H), la médaille d’argent et Frédérique Beauregard (U11 F), la médaille de bronze.

