Remises de sacs à dos gratuits: des dons et des besoins records!

«On a battu un record cette année!» lance la directrice générale de La Boussole –Centre de ressources à la famille, Isabelle Dupuis, alors que 221 sacs à dos ont été remis à autant d’enfants dont les parents voient la rentrée comme un moment particulièrement stressant. Elle est son équipe se disent donc heureux de pouvoir faire une différence pour eux.



L’organisme communautaire basé à Saint-Amable dessert les six municipalités de la MRC de Marguerite-D’Youville, dont Sainte-Julie et Varennes. Pour relever ce défi chaque année, ils doivent travailler fort afin de trouver des sources de financement, car le projet Sakado ne bénéficie pas d’une aide financière récurrente du gouvernement.



«Les fournitures scolaires coûtent de plus en plus cher, ce qui fait littéralement exploser nos coûts, explique la directrice. Pour 200 sacs à dos remplis de fournitures scolaires avec boîtes à lunch, ça nécessite un budget entre 25 000$ et 30 000$ et ça nous occasionne un déficit», explique Mme Dupuis qui tient à mener à bien cette mission.



«Le contexte économique, on le sent; l’inflation, on la voit. Par exemple, pour la Halte-garderie, on demande 2,50$ de l’heure avec un maximum de 15$ par jour, hé bien, il y a des familles qui ne sont même pas capables d’assumer cette dépense. Les gens n’ont pas les moyens, et je ne parle pas nécessairement des gens sur l’aide sociale.»



Sakado mobilise beaucoup de gens et de ressources, au point où leurs locaux actuels débordent. Cependant, ils ont la chance de pouvoir compter sur l’appui de l’école Le Sablier afin d’entreposer l’imposant matériel scolaire et préparer les sacs à dos.



«Je me fais un devoir de trouver des solutions parce que je ne veux pas créer de trous dans les services», souligne Isabelle Dupuis. Ce qui l’aide à persévérer, c’est de constater la réaction de ceux qui bénéficient de leurs services. «On voit des enfants émerveillés et des parents soulagés! On a de beaux témoignages de parents qui veulent à leur tour nous aider par la suite. Ça fait vraiment du bien!»







***

La Boussole https://www.crflaboussole.com/

514 929-2732