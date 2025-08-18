Un événement un peu trop dans le vent pour Action Nouvelle Vie!

La traditionnelle distribution de matériel scolaire organisée par Action Nouvelle Vie a été brutalement interrompue mercredi matin à Longueuil, alors que des vents violents et une pluie torrentielle se sont abattus sur le site de l’événement, au 740, rue Saint-Charles Est.



Tout avait pourtant bien commencé en début de journée : plus de 200 bénévoles avaient pris part aux préparatifs dès les premières heures, installant tables, sacs à dos, jeux gonflables et kiosques sous un ciel encore clément. L’événement, qui vise à offrir gratuitement des fournitures scolaires à 5000 enfants, incluait également la distribution de vêtements et de souliers neufs. Des collations, de l’animation, ainsi que la présence des services policiers et incendie de la région complétaient l’ambiance festive.



Mais vers 11 h, le ciel s’est brusquement assombri. De lourds nuages venus de l’ouest ont rapidement envahi l’horizon, accompagnés de bourrasques. En quelques instants, les bénévoles ont dû intervenir en urgence pour sécuriser le matériel alors que d’autres jouaient les acrobates pour attraper des documents qui s’envolaient. Rapidement, les nombreux articles ont été mis à l’abri à l’intérieur.





«Pouvez-vous croire ! Cela fait dix-huit jours qu’il n’a pas plu, et il a fallu que ce soit ce matin!» a lancé, mi-amusée, mi-désabusée, Suzanne Fournier, directrice générale de l’organisme, réfugiée sous un chapiteau ballotté par le vent.



C’est, selon elle, la première fois qu’un épisode météorologique d’une telle intensité vient perturber cette opération d’envergure. Une situation d’autant plus frustrante qu’elle reflète une réalité grandissante : «Nous aidons de plus en plus d’enfants chaque année. Ce n’est pas une bonne nouvelle, même si notre croissance témoigne de notre utilité.»



Malgré tout, la majorité des enfants ont pu récupérer leur sac à dos avant l’arrivée du mauvais temps. Pour les autres, la distribution s’est poursuivie à l’abri, à l’intérieur de l’église voisine.



Chaque sac destiné aux élèves du primaire contient des fournitures d’une valeur approximative de 100 $, tandis que ceux destinés aux jeunes du secondaire, incluant notamment des calculatrices scientifiques, représentent une aide encore plus significative.



Une journée mouvementée, mais une mission accomplie, malgré les caprices de la météo.



