Gaétan Marcil se présente à nouveau pour les citoyens et le parc Saint-Charles

Après avoir claqué la porte du parti du maire Martin Damphousse en compagnie de deux autres collègues, au début juillet, le conseiller sortant Gaétan Marcil s’est accordé une période de réflexion et il a finalement annoncé récemment qu’il se représentera comme candidat indépendant dans le district 7 – Saint-Charles.



«Le parc Saint-Charles, joyau de notre ville, est de nouveau en danger. M. le maire nous a annoncé ce printemps qu’il était en discussion avec le promoteur pour un nouveau scénario de densification de la phase 3 du parc Saint-Charles. La résolution de 2019, qui prévoyait 127 unités d’habitations, passerait à un nombre beaucoup plus élevé après les élections», a-t-il mentionné dans son communiqué.



«J’ai l’intention de mettre toute mon énergie pour éviter un tel scénario. J’ai des solutions à proposer au conseil pour mettre fin à la fameuse phase 3 du parc Saint-Charles», a-t-il affirmé.



Rappelons que le dossier du parc avait fait couler beaucoup d’encre en 2019 alors qu’une pétition, Sauvegardons la vocation première du parc Saint-Charles, avait été signée par plus de 2 500 citoyens.



En septembre 2019, le conseil avait adopté un règlement visant à protéger à perpétuité une grande partie du parc Saint-Charles, soit une superficie de 2 460 000 pieds carrés sur l’ensemble de cet espace vert qui fait 3 800 000 pieds carrés.



«En terminant, soyez assurés que je vais faire une campagne positive avec des idées innovatrices et inspirantes. La démocratie a besoin de vous, c’est terminé un parti politique unique à Varennes! En votant pour un candidat indépendant, vous vous donnez l’assurance d’une représentativité diversifiée à l’hôtel de ville», a-t-il fait valoir dans son communiqué, avant de renchérir : «Le pouvoir lorsqu’il n’est pas confronté à un contre-pouvoir devient insidieux et malsain par définition».





