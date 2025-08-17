Un plan 2.0 pour contrer l’érosion des berges à Varennes

L’érosion des berges continue de préoccuper les élus municipaux et c’est dans ce contexte que le conseil a mandaté la firme T2 Environnement pour effectuer la mise à jour du plan d’action afin de limiter l’érosion des rives du fleuve dans le parc de la Commune.



Dans le cadre de ce mandat, la firme devra refaire un nouveau profil de la ligne de recul des berges et mettre à jour les inventaires biologiques réalisés en 2020, tel que précisé par la conseillère municipale, Carine Durocher.



Un contrat de 54 338,51$, taxes incluses, a été accordé le 7 juillet en ce sens, en plus

d’octroyer 26 139,57$ à T2 Environnement pour un mandat d’accompagnement en vue de déposer une demande d’autorisation ministérielle, conformément à l’offre de service du 16 avril 2025. Ces dépenses ont été affectées au Fonds vert de la Ville.



Rappelons dans ce dossier que la tendance observée au cours des dernières décennies est une augmentation de l’importance des grandes crues printanières du fleuve qui érodent intensivement les rives du parc de la Commune. Lors des crues de 2017 et de 2019, le talus, qui marque la zone de transition entre le littoral et la rive, a reculé de deux mètres par endroits.



Malgré des mesures d’atténuation, les berges de Varennes affichent des vitesses de recul qui vont en s’accroissant. Une étude universitaire menée par le professeur Jean-François Bernier et coll. (2020) confirme que «l’érosion est active ou vive dans le secteur de Varennes et que le recouvrement de la végétation est estimé à moins de 25 %».



