Enquête sur une mort suspecte dans un véhicule en feu

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) enquête présentement afin d’éclaircir les circonstances entourant la mort suspecte d’une personne retrouvée sans vie dans un véhicule en feu aux abords du cimetière situé sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, à Longueuil, dans le secteur Saint-Hubert.



Le SPAL est intervenu en assistance au Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil vers 9h ce matin pour un appel concernant un véhicule en feu dans le cimetière.



Un individu se trouvait à l’intérieur et, avec l’aide des paramédics sur les lieux également, le service de police a pu confirmer que la personne a été retrouvée sans vie.



Un suspect a été aperçu peu de temps après dans les environs et l’homme dans la quarantaine a été amené au poste de police afin d’être interrogé par les enquêteurs des crimes majeurs.



Cet incident est présentement considéré comme une mort suspecte et une enquête est donc en cours. La circulation est entravée sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, qui est fermé entre le parc Marquis et le boulevard Édouard, afin de recueillir des éléments de preuve.



Le SPAL fait appel à la population et toute personne détenant de l’information sur cet événement est priée de contacter la ligne Info-Azimut au 450 646-8500, de visiter le site https://www.longueuil.quebec/fr/info-azimut, ou de composer le 911.



