Feu vert au plan vert

La MRC de Marguerite-D’Youville a procédé au lancement officiel de son tout premier Plan Climat afin de lutter contre les changements climatiques et de s’adapter aux défis à venir. Ce «plan vert» contient des actions étalées sur une période de cinq à dix ans et s’articulera autour de trois axes.



La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire figure au premier rang de ces trois axes. En deuxième place on retrouve l’adaptation aux effets déjà perceptibles des changements climatiques. Le troisième axe concerne la mobilisation de la population, des municipalités, des entreprises et des partenaires afin de créer un environnement encore plus durable.



«Les municipalités du territoire ont un rôle clé à jouer dans la lutte contre les changements climatiques. Elles sont aux premières loges pour agir concrètement. Le Plan Climat de la MRC leur fournira des outils supplémentaires pour réduire les émissions de GES et aller encore plus loin dans leurs actions», a expliqué le préfet de la MRC, Daniel Plouffe.



La MRC procède actuellement à la mise à jour de l’inventaire des émissions de GES du territoire. Elle évaluera également les risques locaux reliés aux changements climatiques et elle ciblera les actions à mettre en place afin de lutter contre ces effets néfastes.



La population est d’ailleurs invitée à remplir dès maintenant un sondage en ligne afin d’orienter les actions de la MRC dans l’élaboration de son Plan Climat. Le sondage est accessible jusqu’au 7 septembre sur le site Internet de la MRC au www.margueritedyouville.ca.



