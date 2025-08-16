Départ de la directrice générale de l’Orchestre philharmonique du Québec

Un an à peine après son arrivée, Véronique Bugeaud quitte son poste de directrice générale de l’Orchestre philharmonique du Québec.



Dans un message publié sur LinkedIn, Mme Bugeaud se dit fière du chemin parcouru durant la dernière année. Elle souligne la ratification d’une entente collective en octobre 2024, la confirmation de la vocation régionale de l’OPQ de même que le «redressement financier amorcé avec une gestion rigoureuse et des ajustements nécessaires».



Selon une source, des tensions internes entre la directrice générale et le directeur artistique et chef d’orchestre Alexandre Da Costa seraient à l’origine de son départ.



Questionnée pat Le Courrier du Sud à cet effet, Mme Bugeaud s’est contenté de répondre que sa publication LinkedIn lui apparaissait «suffisante dans les circonstances».



En janvier dernier, l’Orchestre philharmonique du Québec (OPQ) faisait les manchettes en raison de sérieuses difficultés financières, alimentées par une baisse de son financement accordé par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), des défis persistants à remplir ses salles, ainsi que l’annulation de plusieurs spectacles.



L’an dernier, le directeur général claquait la porte en raison de «divergences» avec le chef et directeur artistique Alexandre Da Costa.



Reconnue dans le milieu pour son expertise dans le développement des affaires et des partenariats, Mme Bugeaud a notamment œuvré durant sept ans au sein l’Orchestre symphonique de Montréal comme cheffe du développement avant de se joindre à l’Orchestre Philharmonique du Québec.





