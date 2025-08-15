Vieux-Longueuil : l’un des avis d’ébullition est levé

L’avis d’ébullition qui concernait une portion de l’arrondissement du Vieux-Longueuil, près de la rue Bord-de-l’Eau Est a été levé, ce vendredi 15 août vers 15h.

«Les résultats des récentes analyses prélevées sur le réseau sont conformes. Vous n’avez donc plus à faire bouillir l’eau», signifie la Ville.

Cet avis était en vigueur depuis le 13 août, à 20h, à la suite d’un bris d’aqueduc.

L’avis d’ébullition concernant Boucherville, et une autre portion de l’arr. du Vieux-Longueuil, autour du boul. Jacques-Cartier Est, demeure en vigueur.

La Ville suggère aux citoyens de s’inscrire aux alertes, afin d’être informés rapidement des avis.