Longueuil et Boucherville : l’interdiction d’arrosage est levée

L’avis d’interdiction d’arrosage a été levé ce matin du 15 août, pour les villes de Longueuil et de Boucherville. L’avis d’ébullition est toutefois maintenu, tant à Boucherville que dans une portion de l’arr. du Vieux-Longueuil.

Il n’est donc plus nécessaire de réduire au minimum la consommation d’eau potable.

«Cette mobilisation a été essentielle dans cette situation exceptionnelle, affirme la Ville. Les équipes, qui surveillent le réseau de façon continue, confirment que la consommation d’eau a été significativement réduite.»

L’avis d’ébullition est toujours en cours, dans une portion de l’arrondissement du Vieux-Longueuil et à Boucherville. Cet avis a été émis jeudi à la suite d’un bris d’aqueduc sur le boul. Jacques-Cartier Est, tôt en matinée, et qui a nécessité des travaux d’urgence.

Les travaux ont eu lieu jeudi soir, et l’échantillon d’eau est analysé ce vendredi matin en laboratoire. «On peut donc s’attendre à ce l’avis d’ébullition préventif soit en vigueur jusqu’à samedi matin (délais de 24h), au minimum», soutient la mairesse Catherine Fournier, sur sa page Facebook.

L’avis d’ébullition déclenché le mercredi en soirée, pour une autre portion de l’arrondissement du Vieux-Longueuil, est aussi maintenu.

Pour connaître les secteurs concernés, il est possible de consulter la carte interactive de la Ville.

Les personnes visées par l’avis doivent faire bouillir l’eau pendant au moins une minute avant de la consommer.