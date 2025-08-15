L’humour à Varennes, c’est du sérieux!

La rentrée culturelle cet automne se fera sous le signe de l’humour puisque le Pavillon des Arts de la scène de Varennes accueillera désormais des spectacles mettant en vedette des humoristes bien connus et ceux de la relève.



Ce projet d’humour est néanmoins des plus sérieux puisqu’on retrouve derrière cette annonce le Groupe Les Lou, dirigé par Pierre-Luc Beaucage et Stéphane Paquin, qui ont conclu une entente en ce sens avec le Collège Saint-Paul de Varennes.



«Depuis 2020, nous présentons déjà une centaine de spectacles par année à la Salle Fenplast du Collège Charles-Lemoyne, en plus de piloter pour une deuxième année le Comique Fest à Longueuil. Cette annonce reflète notre ambition d’établir un pôle permanent de l’humour incontournable sur la Rive-Sud», a souligné pour sa part Pierre-Luc Beaucage.



«Avec l’ajout de cette salle de 450 places à Varennes, notre rêve d’amener l’humour pour tout le monde sur la Rive-Sud se réalise, a ajouté Stéphane Paquin. Avec la complicité dont jouit notre groupe avec les humoristes depuis plus de 25 ans, nous sommes confiants et nous en avons déjà recrutés qui seront à Varennes dès cet automne. […] Cela marquera un pas de plus vers l’établissement d’une plaque tournante de l’humour québécois ici, sur la Rive-Sud.»



Les billets sont en vente sur Lepointdevente.com