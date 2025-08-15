Levée de l’avis d’ébullition de l’eau à Boucherville

Levée de l’avis d’ébullition de l’eau à Boucherville
Après plus d’une journée de restriction, la Ville de Longueuil lève son avis d’ébullition pour la portion visée de l’arrondissement du Vieux-Longueuil et l’ensemble du territoire de la ville de Boucherville.

Les résultats des récentes analyses prélevées sur le réseau se sont avérées conformes et les autorités ont confirmé que les citoyens visés par cet avis n’ont plus besoin de faire bouillir l’eau avant de la consommer.

La Ville a souligné qu’une fois l’avis d’ébullition levé, il n’y a pas de mesures particulières à prendre. L’eau demeure propre à la consommation.

Toutefois, les précautions suivantes peuvent être prises, telles que mentionnées sur le site web d’Urgence Québec, soit de faire couler l’eau de tous les robinets d’eau froide quelques minutes; de suivre la même procédure pour les fontaines et abreuvoirs, s’il y a lieu; de vider, laver et désinfecter les machines à glace; de purger les robinets extérieurs.

Dans le cas d’un appareil de traitement de l’eau, vérifier les mesures à prendre auprès du fabricant.

