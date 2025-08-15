Accès plus difficile au pont-tunnel cette fin de semaine

Un tronçon de l’autoroute 25 sera fermé en direction de la Rive-Sud du 15 au 17 août, de sorte que le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera accessible uniquement à partir de l’avenir Souligny Est dans cette direction.

L’autoroute 25 en direction de la Rive-Sud sera fermé entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l’avenue Souligny, de vendredi 23 h à lundi 5 h. L’entrée en provenance de la rue Sherbrooke sera fermée 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable prévoit d’importants épisodes de congestion.

«Une présence policière sera assurée sur le réseau local. Les usagers de la route sont invités à prévoir plus de temps pour se rendre à destination», avise-t-il.

Cette entrave est requise pour effectuer le bétonnage d’une glissière de sécurité permanente sous l’échangeur Souligny.