Boucherville et Longueuil : des avis d’ébullition et interdiction d’arrosage en vigueur

Un avis d’ébullition est en vigueur pour une grande portion de l’arr. du Vieux-Longueuil et tout Boucherville, en raison du bris d’aqueduc sur le boul. Jacques-Cartier Est, survenu ce matin du 14 août vers 4h30. La Ville de Longueuil interdit aussi l’arrosage sur tout son territoire et sur celui de Boucherville.

En plus de Boucherville, l’avis d’ébullition d’eau touche une partie de l’arr. du Vieux-Longueuil, incluant le boul. Jean-Paul-Vincent jusqu’à la route 132, et le chemin Du Tremblay jusqu’à l’autoroute 30. Il concerne les quartiers de Fatima, du Parcours du cerf, du parc industriel.

Les travaux urgents nécessaires pour réparer le bris forcent ces avis.

«Nos équipes de la Ville de Longueuil sont mobilisées depuis lors, notamment pour comprendre l’origine du bris, indique la mairesse Catherine Fournier. Des travaux d’investigation et de réparation sont prévus aux alentours de 14h aujourd’hui.»

(Photo: Ville de Longueuil)

Le boul. Jacques-Cartier Est (Photo tirée de la page Facebook de Catherine Fournier)

Rappelons également qu’un autre avis d’ébullition a été émis le 13 août vers 20h, pour une section du Vieux-Longueuil, délimitée environ par le boul. Roland-Therrien et la rue Saint-Jean, puis par la rue Bord-de-l’Eau jusqu’à la rue Gentilly (à l’est du chemin de Chmably) et la rue Leblanc (à l’ouest du Chemin de Chambly.

(Photo: Ville de Longueuil)

Pour voir la carte interactive de la Ville de Longueuil. Il est aussi possible de contacter le 311 pour savoir si vous êtes concernés par l’avis d’ébullition.

Les citoyens visés par l’avis d’ébullition doivent faire bouillir l’eau pendant au moins une minute avant de la consommer. L’avis est en vigueur pour au moins 24 heures.

«Vous devez utiliser de l’eau du robinet qui a préalablement bouilli à gros bouillons pendant une minute, ou de l’eau embouteillée», indique la Ville. Cette recommandation s’applique pour boire et préparer des breuvages; préparer les biberons et les aliments pour bébés; laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.); apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.); fabriquer des glaçons; se brosser les dents et se rincer la bouche; abreuver les animaux de compagnie.

Les écoles, entreprises, commerces et institutions doivent aviser leur clientèle que l’eau est impropre à la consommation, fermer les fontaines d’eau et afficher des avis près des autres robinets où l’eau reste disponible.

Interdiction d’arrosage

De plus, la Ville a émis un interdiction d’arrosage pour Longueuil et Boucherville.

«Il sera probable d’observer des baisses de pression et des coupures d’eau. On demande à la population de réduire sa consommation d’eau potable au minimum», explique aussi la Ville, ce qui justifie l’interdiction d’arrosage