Virus du Nil : comment se protéger

Transmis par la piqûre de certains moustiques infectés, le virus du Nil fait l’objet d’une surveillance à l’échelle provinciale. La Direction de santé publique de la Montérégie rappelle quelques conseils de prévention.

Il est suggéré couvrir sa peau en portant des vêtements longs et pâles, surtout à l’aube et au crépuscule, puis d’utiliser un chasse-moustiques.

On suggère aussi d’installer et vérifier les moustiquaires sur les fenêtres, portes et tentes. Il est recommandé de protéger les tout-petits avec des filets sur les poussettes et les parcs extérieurs.

Enfin, il faut éliminer l’eau stagnante autour de la maison, tel que dans les bacs et gouttières, car elle favorise la reproduction des moustiques.

Bien que la majorité des personnes infectées par le VNO ne présentent aucun symptôme, certaines peuvent ressentir des malaises légers comme de la fièvre, des maux de tête ou des douleurs musculaires», explique la Direction de santé publique de la Montérégie.

Des complications plus graves peuvent se produire dans de plus rares cas, entre autres chez les personnes de plus de 50 ans, atteintes de maladies chroniques ou immunosupprimées.

Il n’existe pas actuellement de traitement spécifique ou de vaccin contre le virus du Nil occidental.