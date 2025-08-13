Un corps repêché par les pompiers de Varennes

Un corps a été repêché hier après-midi dans le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Verchères.



C’est un témoin qui a alerté les autorités un peu après l’heure du midi le 12 août. Par la suite, les pompiers de Varennes et de Verchères, aidés par l’équipe nautique de la MRC de Pierre-de-Saurel, sont parvenus à repêcher le corps un peu avant 14h.



La Sûreté du Québec a indiqué qu’aucune information n’a encore été communiquée sur l’identité de la victime ou sur les circonstances entourant la découverte, alors qu’une investigation est en cours.



Rappelons qu’il y a deux mois, un autre corps avait été repêché dans les environs. Le Service de police de la Ville de Montréal avait confirmé que le défunt était l’homme âgé de 20 ans qui était disparu à la plage de Verdun le 7 juin. Le drame était survenu alors que la plage n’était pas encore ouverte à la baignade et qu’elle n’était pas surveillée par un sauveteur.



C’est un pêcheur en compagnie de son fils qui avaient fait la macabre découverte, aux alentours de 13h le 14 juin, alors qu’ils pensaient à prime abord qu’il s’agissait d’un bout de bois. Les pompiers de Verchères et de Varennes étaient par la suite intervenus pour repêcher la dépouille.



