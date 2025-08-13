Sainte-Julie: un motocycliste entre la vie et la mort

Une collision entre un motocycliste et un automobiliste est survenue hier soir un peu avant 19h sur la rue Nobel, à la limite des villes de Sainte-Julie et Saint-Mathieu-de-Beloeil. Le conducteur de la moto est à l’hôpital afin de traiter des blessures importantes qui pourraient mettre sa vie en danger.



Plusieurs auto-patrouilles de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent ont convergées sur les lieux du drame le 12 août pour fermer dans les deux sens cette courbe à 90 degrés qui a été le théâtre d’autres accidents et accrochages par le passé.



«La moto circulait vers Bernard-Pilon, alors que l’automobile circulait vers Sainte-Julie. Dans la courbe, le motocycliste a perdu le contrôle de sa moto, l’amenant à percuter l’automobile et s’immobiliser dans le fossé à côté de l’autoroute», a fait savoir le sergent sociocommunautaire, Jean-Luc Tremblay.



«Le motocycliste a été transporté dans un centre hospitalier afin de traiter des blessures importantes, pouvant mettre sa vie en danger. L’occupant de l’autre véhicule a été traité pour des blessures mineures.»



M. Tremblay a ajouté que des enquêteurs ainsi que des experts en reconstitution de collisions étaient présents sur les lieux, et qu’une enquête est en cours dans ce dossier.



«Bien que tout sera analysé, la principale hypothèse pour expliquer la ou les causes en lien avec cet événement, selon les observations et témoignages préliminaires, serait la vitesse», a-t-il conclu.



