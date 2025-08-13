Rage du raton laveur: Sainte-Julie en zone de surveillance rehaussée

Le 13 août 2025 — Modifié à 10 h 20 min le 13 août 2025
Temps de lecture : 1 min 30 s
Photo de Daniel Bastin
Par Daniel Bastin
Rage du raton laveur: Sainte-Julie en zone de surveillance rehaussée
Au total, 116 municipalités seront visées par la distribution d’appâts vaccinaux cet été, dont Sainte-Julie. (Photo : La Relève - archives)

Dans le cadre de ses actions pour freiner la propagation de la rage du raton laveur, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a ajouté récemment 19 municipalités de la Montérégie à la zone de surveillance rehaussée, dont la ville de Sainte-Julie.

La découverte de plusieurs cas de la maladie chez des ratons laveurs au Québec depuis décembre 2024 a amené une intensification des moyens pris par le ministère qui procédera à une opération de distribution d’appâts vaccinaux jusqu’au 20 septembre.

Environ 635 000 appâts vaccinaux seront épandus dans les zones boisées, sur les berges des cours d’eau, en bordure des champs agricoles et des bâtiments abandonnés et aux abords des poubelles. Le ministère précise par communiqué que l’appât vaccinal «ressemble à un sachet de ketchup verdâtre ou à un ravioli vert kaki, et il dégage une odeur sucrée attirante pour les espèces visées».

Au total, 116 municipalités seront visées par la distribution d’appâts vaccinaux cet été, dont 68 en Montérégie. Sainte-Julie fait partie depuis juillet de la zone de surveillance rehaussée, tout comme ses voisines Belœil, McMasterville et Saint-Mathieu-de-Belœil.

Rappelons que la rage est une maladie contagieuse et mortelle qui peut affecter tous les mammifères, ce qui signifie qu’elle peut se transmettre d’un animal infecté à l’humain.

La population est invitée à signaler les ratons laveurs, les mouffettes et les renards morts ou qui semblent désorientés, blessés, anormalement agressifs ou encore paralysés en appelant au 1 877 346-6763 ou en remplissant le formulaire en ligne.

En terminant, le risque d’introduction de la rage du raton laveur en provenance du Vermont est actuellement très élevé pour la municipalité de Stanstead et les environs en Estrie.

