Boucherville: trois conseillères ne se représenteront pas

En vue des élections municipales de novembre et au terme d’une réflexion au cours de l’été, trois conseillères de la formation du maire, Équipe Jean Martel – Option citoyens citoyennes, ont décidé de ne pas être candidates, soit Magalie Queval (district #6), Jacqueline Boubane (#7) et Lise Roy (#8).

Pour leur part, cinq des huit membres de l’équipe ont décidé de briguer les suffrages, soit Isabelle Bleau, Josée Bissonnette et Anne Barabé ainsi que Raouf Absi et François Desmarais. Ils s’aligneront aux côtés de Jean Martel, qui sera candidat à la mairie pour une cinquième fois.



M. Martel a précisé qu’il présentera l’ensemble des candidats de son équipe au cours des prochains jours, alors que la plateforme électorale 2025-2029 de la formation est en voie d’élaboration et sera dévoilée à la mi-septembre.



«Implication remarquable»



Il a remercié Mmes Roy, Queval et Boubane pour leur «implication remarquable auprès de la population de Boucherville au cours des seize dernières années».



«Leur souci du service aux citoyens, leur pleine et entière adhésion à des valeurs d’écoute, de service, de rigueur et d’intégrité ainsi que leur passion pour le travail d’équipe avec les autres membres du Conseil municipal auront sans le moindre doute contribué à la qualité de vie unique et exceptionnelles dont nous bénéficions à Boucherville», a-t-il partagé par voie de communiqué.



Il a souligné leur grande collaboration à de nombreux projets d’infrastructure d’envergure tels que le Complexe aquatique Laurie-Ève-Cormier, l’ajout de deux glaces au Centre Gilles-Chabot, la réalisation du Café centre d’art ainsi que celle du Cercle social Pierre-Boucher et du Club d’aviron, sans compter l’acquisition de plus de 200 hectares de terrains pour fins de parcs et de conservation», a souligné Jean Martel.





