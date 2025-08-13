Boucherville: plus de 350 belles d’autrefois à admirer

La populaire exposition de voitures anciennes sera de retour le samedi 6 septembre, de 10h à 16h30, au parc Vincent-D’Indy.



Les visiteurs auront la chance d’admirer plus de 350 belles d’autrefois dans le cadre de cet événement organisé par la Ville de Boucherville, en collaboration avec Voitures anciennes et classiques de Montréal.



Sur place, il y aura prestation musicale, animation familiale, restauration locale et plein d’histoires à raconter sur ces véhicules qui sont autant de témoins d’une autre époque. La journée se terminera par la remise de prix et de trophées aux plus belles voitures.



Pour l’occasion, la rue Lionel-Daunais sera fermée à la circulation routière entre la rue Jean-Deslauriers et la rue D’Avaugour, de 9h à 17h30. Un chemin de détour sera mis en place afin de préserver l’accès aux commerces et au stationnement du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.



En cas de pluie, la décision quant à la tenue de l’événement sera diffusée sur le site Web de la Ville.







