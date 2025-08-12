Un poids lourd endommage un feu de circulation à Sainte-Julie

Le 12 août 2025 à 16 h 45 min
Photo de Daniel Bastin
Par Daniel Bastin
Un poids lourd endommage un feu de circulation à Sainte-Julie
Le véhicule fautif de type 45 pieds a quitté les lieux après l’accrochage. (Photo : La Relève - Daniel Bastin)

Un accident a eu une incidence sur la circulation à l’intersection très achalandée du chemin du Fer-à-cheval et du boulevard Nobel ce matin du 12 août, alors qu’un des feux de signalisation a dû être replacé après avoir ployé sous l’impact.

La Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent a reçu un appel un peu après 9h30 pour un incident ayant endommagé un feu de circulation à cet endroit.

«Il aurait été causé par un véhicule de type 45 pieds, selon certains témoignages. Le véhicule fautif a quitté les lieux après l’accrochage et nous sommes toujours à vouloir identifier le véhicule et le conducteur», a expliqué le sergent sociocommunautaire Jean-Luc Tremblay.

«Les dommages ont nécessité une intervention des travaux publics de la Ville de Sainte-Julie pour sécuriser les lieux afin de rétablir une circulation qui était autrement entravée.»


