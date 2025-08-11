Une escapade nautique prend fin abruptement à Boucherville

Le 11 août 2025 — Modifié à 18 h 20 min le 11 août 2025
Photo de Daniel Bastin
Par Daniel Bastin
Une escapade nautique prend fin abruptement à Boucherville
Un bateau de plaisance a pris l’eau et a échoué sur les berges du fleuve, le dimanche 10 août. (Photo : gracieuseté Laurent McGrath)

L’escapade nautique des quelques plaisanciers a pris fin abruptement dimanche dernier alors que leur bateau a soudainement pris l’eau, menaçant de couler dans le fleuve à la hauteur de Boucherville.

Vers 16h30, les occupants ont vraisemblablement décidé de foncer sur la plage afin d’empêcher l’esquif de couler complétement. Ils ont été secourus par la suite par l’équipe de sauveteurs nautiques.

Par contre, les occupants n’avaient pas attaché le bateau à un arbre ou jeté l’ancre afin de l’empêcher de dériver au large et de couler à nouveau. Près de deux heures après les événements, l’embarcation menaçait donc sérieusement d’être emportée par le courant et de sombrer.

Aux abords de la rive, Laurent McGrath et des membres de sa famille ont réalisé ce qui se passait. Ils ont hélé un sportif en surf électrique qui était dans les environs afin qu’il jette l’ancre pour stabiliser le bateau. L’opération semble avoir été salutaire, car l’embarcation était au même endroit le lendemain matin.

