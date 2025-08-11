Sécuriser sa piscine, c’est protéger sa famille

Dès le 1er septembre, une importante mise à jour du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles entrera en vigueur au Québec.



Tous les propriétaires de piscines – qu’elles soient hors terre, semi-creusées, creusées ou même démontables – devront désormais se conformer aux nouvelles exigences visant à prévenir les noyades.



Jusqu’à présent, certaines piscines construites avant 2010 bénéficiaient de droits acquis. Ce ne sera plus le cas : l’universalité des mesures de sécurité est désormais la norme. Les municipalités seront responsables de l’application du règlement et de la délivrance des permis pour tout projet touchant l’installation, le remplacement ou l’aménagement d’une piscine, d’un tremplin, d’une terrasse ou d’une clôture.



Le règlement s’applique à toute piscine résidentielle extérieure pouvant contenir 60 cm d’eau ou plus, incluant les piscines gonflables. Les spas d’une capacité inférieure à 2000 litres, les plans d’eau naturels et les jardins d’eau sont exemptés.



De nouvelles obligations



Les piscines hors terre de moins de 1,2 mètre de hauteur devront être entourées d’une clôture conforme.



Pour celles de 1,2 mètre et plus, l’accès devra se faire par une échelle munie d’une portière de sécurité, une plateforme clôturée, ou une terrasse sécurisée rattachée à la résidence.



Les piscines creusées et semi-creusées devront obligatoirement être clôturées.

Autre point important, les appareils de fonctionnement (comme les filtreurs) doivent être installés à au moins un mètre de la piscine hors terre ou rangés dans une remise, pour éviter que les enfants ne les utilisent comme marchepied.



Pour les propriétaires, c’est le moment idéal de faire appel à des professionnels qualifiés afin d’adapter leurs installations. Mieux vaut planifier rapidement les travaux, puisque l’automne approche et les entrepreneurs spécialisés en clôtures et aménagement extérieur risquent d’être fort occupés.



