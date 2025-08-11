Rose Bonbon : un nouveau roman épicé pour Julie Laplante

Avec Rose Bonbon, un roman torride qui flirte avec l’érotisme et le coquin, l’auteure de Rivière-Beaudette, Julie Laplante, signe un septième roman et et confirme ainsi que ça n’a rien à voir avec le hasard.

«Ça a toujours été une passion pour moi l’écriture. À 40 ans, je voulais cocher ça de sur ma bucket list alors j’en ai écrit un premier et ça devait s’arrêter là. Mais mon mari m’a encouragé et a dit qu’on pouvait faire quelque chose avec ça. J’ai donc poursuivi avec une première trilogie, puis une seconde. Pour Rose Bonbon, j’ai signé un formidable contrat d’édition avec Les Éditions JCL. Ils sont une véritable famille avec qui je partage cette publication. C’est une belle locomotive avec moi. On écrit un manuscrit seul, mais on le publie en équipe», explique Julie Laplante, enthousiaste.

Quant à la discipline que ça prend pour écrire, l’auteure indique se faire un devoir d’écrire chaque jour. «L’écriture, c’est comme un muscle, tu dois t’entraîner. J’écris une heure ou deux par jour. Je me lève plus tôt et je le fais, que ça me tente ou non», précise-t-elle.

Un roman épicé

Julie Laplante indique que l’écriture d’un manuscrit est la première étape d’une longue liste. «Avec Annie Lanthier, mon éditrice, j’ai pu aller jusqu’au bout, parce qu’elle m’a poussé. Ça a permis de sortir quelque chose de particulier, des personnages atypiques, qui n’ont rien de cliché», lance la femme de lettres.

Rose Bonbon raconte l’histoire de Candy, une serveuse dans un club de striptease qui rencontre Jupiter Packer, alias Pac Man, un pirate informatique, véritable génie qui vit dans l’ombre. Leur attirance est immédiate et ils trouvent l’amour après avoir survécu à un passé tordu.

«Il ne faut jamais se fier aux apparences. Un peu comme dans l’écriture, Timing is Everything, il faut arriver au bon moment», ajoute Julie Laplante qui est fière du bébé à qui elle vient de donner naissance. «En plus, le livre est tellement beau, il a une couverture embossée, la tranche est colorée, c’est un formidable travail d’équipe ce roman», lance la Beaudettoise qui a vécu pendant un long moment dans Vaudreuil-Dorion.

Le lancement s’est tenu le 6 août et est disponible dans la plupart des librairies de la région. Il sera évidemment disponible le 12 août dans le cadre de la Journée j’achète un livre québécois. «Je prendrai part à une séance de dédicace au Renaud-Bray de Saint-Bruno le 12 août. J’aime rencontrer les gens et ce sera un plaisir à cette occasion», conclut celle qui s’est fait une fierté d’aller dissimuler des signets dans quelques exemplaires, entre autres à la Librairie Boyer de Salaberry-de-Valleyfield.