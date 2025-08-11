Poursuite de Boucherville à Candiac pour un vol d’auto par un ado

Un adolescent aurait volé cette nuit un véhicule à Boucherville, mais il a été repéré à la suite de son larcin et une poursuite policière s’est engagée jusqu’à Candiac où le jeune aurait perdu le contrôle de la voiture avant d’être épinglé par les policiers.



Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a précisé que le véhicule aurait été volé vers 1h30 le 11 août sur la rue Balboa, à Boucherville. L’adolescent a été aperçu sur la route 132 ouest et une poursuite s’est engagée. Le SPAL a reçu l’assistance de la Sûreté du Québec et de la Régie intermunicipale de police Roussillon lors de cet événement.



Le jeune a perdu le contrôle du véhicule près de la sortie 44 en direction du boulevard Montcalm sur la 132 et c’est après une courte poursuite en courant qu’il a été attrapé. En raison de l’accident, l’adolescent aurait subi des blessures mineures et il a donc été transporté dans un centre hospitalier, mais il a reçu son congé peu de temps après.



Il a été mis en détention dans un centre jeunesse et devait comparaître le jour même. Le SPAL a indiqué qu’il pourrait faire face à des accusations de vol de véhicule, recel, bris de condition, conduite dangereuse, fuite et possession d’outils de cambriolage. Quant au véhicule, il a été remorqué et il sera expertisé.



