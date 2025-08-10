Studios d’artistes : Longueuil assouplit sa réglementation

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a annoncé par lettre officielle au Conseil des arts de Longueuil le 10 juillet une série de mesures destinées à améliorer l’accessibilité des studios d’artistes sur le territoire de la ville, des mesures bien accueillies par l’organisme culturel.

Dans le cadre de la refonte de ses règlements d’urbanisme, la Ville autorise depuis la fin juillet l’établissement permanent de studios d’artistes dans la plupart des zones commerciales de proximité des trois arrondissements. L’usage temporaire de locaux à des fins artistiques est permis dans les bâtiments commerciaux et publics, pour une période maximale de six mois, renouvelable une fois.

Autre geste concret : dès l’automne, les artistes, auteurs et interprètes indépendants n’auront plus à payer de frais pour obtenir un certificat d’autorisation lié à ces usages.

La mairesse Fournier indique que ces mesures visent à faciliter l’émergence de nouveaux espaces de création et à renforcer les liens entre les artistes et la communauté.

Subventions pour les loyers

Du côté du Conseil des arts de Longueuil, on accueille bien cette mesure qui pourra notamment faciliter la présence des Studios Éphémères de création mis en place par le Conseil des arts en 2018. «Nous sommes d’ailleurs en pourparlers pour instaurer un ou quelques Studios Éphémères dans les locaux vacants du Marché public de Longueuil», indique la directrice générale Louise Séguin.

Par ailleurs, si ces mesures sont certainement un pas dans la bonne direction, le Conseil des arts de Longueuil ne croit pas qu’elles entraineront un intérêt accru des artistes à louer des espaces commerciaux comme ateliers d’artistes considérant le coût élevé des loyers. «Une mesure plus ambitieuse serait de mettre en place un programme de subventions pour les artistes professionnels couvrant une partie des frais de loyer pour un atelier», estime Mme Séguin.

Avec près de 500 artistes professionnels répartis dans une multitude de disciplines, Longueuil s’impose comme un véritable vivier de talents.

En 2021, le Conseil des arts de Longueuil a sondé cette communauté afin de mieux cerner ses besoins. Résultat : sur les 61 artistes et organismes ayant répondu, plus de la moitié – soit 33 – ont exprimé un intérêt clair pour la location d’un atelier de création, que ce soit à court terme pour des projets ciblés, ou, dans une large majorité, à moyen et long termes, selon l’accessibilité des loyers. Une donnée révélatrice d’un besoin croissant d’espaces adaptés à la pratique artistique.