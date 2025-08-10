L’école secondaire du Grand-Coteau: 30 ans au cœur de Sainte-Julie

Le 30e anniversaire de fondation de l’école secondaire du Grand-Coteau a été souligné en grand alors que plusieurs générations de membres du personnel ainsi que différents invités d’honneur se sont rassemblés lors d’un événement festif le 7 juin.



C’est avec soulagement qu’une poignée de parents ont appris il y a plus de 30 ans que leurs nombreuses démarches afin de combler un besoin dans la communauté allait enfin se concrétiser, puisque leurs enfants d’âge secondaire n’auraient plus l’obligation de s’instruire à l’extérieur de Sainte-Julie.



Lors de la soirée, la députée de Verchères, Suzanne Roy, a remis un certificat de l’Assemblée nationale du Québec afin de saluer l’engagement de toute l’équipe-école — direction, personnel enseignant, soutien et intervenants — qui, «depuis trois décennies, façonne le parcours de milliers de jeunes avec cœur, rigueur et bienveillance».



À cette occasion, des invités ont également pris la parole pour relater certains faits historiques et des anecdotes au sujet de l’établissement scolaire.



Sur la photo, on aperçoit le premier directeur de l’école secondaire, Denis Duval, en compagnie de la députée de Verchères, Suzanne Roy, du maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, et de l’ex-député de Montarville, Stéphane Bergeron.



