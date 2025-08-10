L’école secondaire du Grand-Coteau: 30 ans au cœur de Sainte-Julie

Le 10 août 2025 — Modifié à 15 h 41 min le 8 août 2025
Temps de lecture : 1 min 30 s
Photo de Daniel Bastin
Par Daniel Bastin
L’école secondaire du Grand-Coteau: 30 ans au cœur de Sainte-Julie
L’école a répondu à un besoin criant au sein de la communauté julievilloise. (Photo : gracieuseté)

Le 30e anniversaire de fondation de l’école secondaire du Grand-Coteau a été souligné en grand alors que plusieurs générations de membres du personnel ainsi que différents invités d’honneur se sont rassemblés lors d’un événement festif le 7 juin.

C’est avec soulagement qu’une poignée de parents ont appris il y a plus de 30 ans que leurs nombreuses démarches afin de combler un besoin dans la communauté allait enfin se concrétiser, puisque leurs enfants d’âge secondaire n’auraient plus l’obligation de s’instruire à l’extérieur de Sainte-Julie.

Lors de la soirée, la députée de Verchères, Suzanne Roy, a remis un certificat de l’Assemblée nationale du Québec afin de saluer l’engagement de toute l’équipe-école — direction, personnel enseignant, soutien et intervenants — qui, «depuis trois décennies, façonne le parcours de milliers de jeunes avec cœur, rigueur et bienveillance».

À cette occasion, des invités ont également pris la parole pour relater certains faits historiques et des anecdotes au sujet de l’établissement scolaire.

Sur la photo, on aperçoit le premier directeur de l’école secondaire, Denis Duval, en compagnie de la députée de Verchères, Suzanne Roy, du maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, et de l’ex-député de Montarville, Stéphane Bergeron.

Partager cet article

Articles suggérés

Des bons samaritains éteignent une camionnette en feu sur l’A-20 à Sainte-Julie
Faits divers

Des bons samaritains éteignent une camionnette en feu sur l’A-20 à Sainte-Julie

Le contenu d’une camionnette a subitement pris feu jeudi soir sur l’autoroute 20, forçant ses passagers…

Interventions policières pour de potentielles possessions d’armes à Sainte-Julie
Faits divers

Interventions policières pour de potentielles possessions d’armes à Sainte-Julie

Près d’une demi-douzaine d’auto-patrouilles de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent…

Le gazon dans le bac brun finit par… coûter cher!
Environnement

Le gazon dans le bac brun finit par… coûter cher!

Une campagne de sensibilisation régionale rappelle que le gazon est strictement interdit dans le bac brun, car cette matière ligneuse…