Longueuil : enquête sur un possible enlèvement 

Le 9 août 2025 — Modifié à 15 h 21 min le 8 août 2025
Par Ali Dostie
Un homme de 21 ans aurait été possiblement enlevé dans la nuit du 5 au 6 août, à 0h30, dans un logement du boul. Desaulniers à Longueuil. Selon le Service de police d’agglomération de Longueuil (SPAL), l’homme aurait été enlevé, puis relâché.

«Le mobile du crime reste à déterminer, mais il s’agirait d’un événement isolé, et la victime aurait été ciblée», affirme le SPAL.

Un périmètre a été déployé ce mercredi matin et des résidences ont été évacuées pour des raisons de sécurité. Les occupants ont pu réintégrer leur logement peu après midi, et le périmètre a été levé.

«La victime est actuellement interrogée par les enquêteurs», indique le service de police.

Toute personne détenant de l’information est priée de contacter la ligne Info-Azimut au 450 646-8500, de visiter le site https://www.longueuil.quebec/fr/info-azimut, ou de composer le 911.

