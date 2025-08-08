Des bons samaritains éteignent une camionnette en feu sur l’A-20 à Sainte-Julie

Le contenu d’une camionnette a subitement pris feu jeudi soir sur l’autoroute 20, forçant ses passagers à s’arrêter sur le bord du chemin. Heureusement, trois bons samaritains sont venus rapidement leur prêter main-forte afin de maîtriser le brasier, un peu avant que les pompiers de Sainte-Julie n’arrivent sur les lieux.



La scène aux aspects des plus spectaculaires n’est pas passée inaperçue et a causé un ralentissement du flot de voitures dans les deux sens de la voie rapide. La camionnette s’est arrêtée sur l’A-20 en direction Québec vers 20h, vis-à-vis de l’entreprise Novatech, alors que le feu s’est déclaré dans la boîte ouverte de la camionnette.



Les occupants ont tenté par eux-mêmes de pousser ce qui semblait des morceaux de bois en dehors de la camionnette, mais les flammes ont rapidement pris de l’ampleur, les forçant à être spectateurs de l’incident.





Peu de temps après, un bon samaritain qui roulait sur la 20 s’est arrêté et a tenté de freiner les flammes à l’aide d’une couverture, mais en vain. Pendant ce temps, un homme qui circulait en direction de la voie de service adjacente a immobilisé son petit camion et il a couru avec un extincteur en sautant par-dessus la clôture qui le séparait de l’autoroute 20. Il a enclenché l’appareil qui a commencé à étouffer le brasier.



Au même moment, un conducteur a arrêté son camion semi-remorque près de l’incident et a accouru lui aussi avec son extincteur afin de circonscrire les flammes, enveloppant la camionnette d’un nuage de dioxyde de carbone.

Les pompiers de Sainte-Julie sont arrivés peu de temps après. Joint à la suite de l’événement, le chef de division, Benoit Leclerc, a mentionné que leur intervention s’est alors limitée à sécuriser les lieux et à s’assurer qu’il n’y ait pas d’entrave à la voie publique. Il n’y pas eu d’analyse de contenu, ce qui signifie que les causes de l’incendie et les matières combustibles dans la camionnette n’ont pu être précisées.