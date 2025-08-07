Interventions policières pour de potentielles possessions d’armes à Sainte-Julie

Près d’une demi-douzaine d’auto-patrouilles de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent ont convergé vers l’aréna de Sainte-Julie mercredi soir en raison d’un conflit qui aurait dégénéré entre plusieurs adolescents.



Les patrouilleurs ont été appelés un peu après 19h30 le 6 août en soirée pour se rendre dans ce secteur qui a retenu l’attention de bien des citoyens.



Lors de cet appel, les agents ont été informés qu’il pourrait y avoir présence d’armes sur les lieux. On leur a précisé qu’il fallait intervenir en ce sens auprès du groupe et agir en fonction d’une potentielle possession d’armes.



Lors de l’événement, plusieurs individus sur place ont été interpellés et contrôlés. Les policiers ont pu récupérer un pistolet à plomb sur l’un d’eux.



«L’enquête est toujours en cours et certains des impliqués pourraient faire face à des accusations criminelles dans les prochaines semaines», a précisé pour sa part le sergent sociocommunautaire de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent, Jean-Luc Tremblay, lorsque joint par La Relève.



