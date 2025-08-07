Boucherville: un arbre pour 10$

À Boucherville, les citoyens n’ont pas besoin de sortir beaucoup de billets verts pour ajouter un peu plus de «vert» à leur propriété, puisque la Ville offre présentement 400 arbres à prix réduit dans le cadre de son programme annuel de distribution.

Dans le but de diversifier la forêt urbaine sur son territoire, ces centaines d’arbres en pot de dix essences différentes (amélanchier glabre, arbre de Katsura, caryer ovale, catalpa de l’Ouest, cerisier Météor, cerisier Montmorency, pommier Liberty, tilleul à petites feuilles Greenspire, tulipier de Virginie, virgilier à bois jaune) mesureront environ entre 1,50 m et 2 m de haut.

Avant de s’inscrire, il faut identifier le lieu de plantation et les essences d’arbres qui pourraient y être plantés selon les distances à respecter (bornes d’incendie, fils électriques, zone de visibilité aux intersections, etc.). Les arbres seront livrés à domicile entre le 22 et le 26 septembre.

Les modalités du programme ainsi que les caractéristiques des essences d’arbres sont disponibles sur le site Web de la Ville, au boucherville.ca/distributionarbres. Pour renseignements, on peut aussi composer la ligne info-environnement au 450 449-8113.

