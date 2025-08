Des travaux sur la 132 tout le mois d’août à Varennes

Les travaux ne prennent pas de vacances et ceux-ci amèneront leur lot de détours et de retards durant le mois d’août à Varennes en raison du projet d’installation d’une conduite de gaz d’Énergir sous le ruisseau Notre-Dame.



Ces travaux sur la route Marie-Victorin (R132) ont débuté le 4 août et se poursuivront jusqu’au 29, si tout se déroule tel que prévu. Il s’agit d’une seconde phase, qui n’a pas pu être réalisée l’an dernier.



La route 132 sera fermée à la circulation entre la rue Quévillon et la montée de Picardie et un chemin de détour est mis en place. La circulation locale sera permise et se fera par alternance avec la présence de signaleurs, alors que l’accès aux commerces sera maintenu.



La Ville a indiqué à Énergir que le détour officiel pour ce chantier doit s’effectuer par le boulevard René-Gaultier, l’avenue René-Gaultier et la montée de la Picardie. Des afficheurs de vitesse doivent être installés par Énergir dans les secteurs plus sensibles.



La Régie de police a été aussi été contactée par la Ville pour qu’elle prévoie une présence policière accrue pour surveiller la circulation et faire respecter les mesures mises en place.



Les citoyens sont invités à communiquer avec Énergir au 1-800-563-1516 ou à info@energir.com pour toute information supplémentaire à ce sujet.