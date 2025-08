Boucherville: des guêpes de sable dans les parcs

La présence de guêpes de sable dans les parcs de Boucherville peut causer des inquiétudes aux utilisateurs de ces espaces verts et la Ville a tenu à rappeler qu’en général, ces insectes sont très peu dangereux et qu’ils aident à contrôler les populations d’insectes nuisibles.



Les guêpes de sable, connues également sous le nom de guêpes fouisseuses, sont des insectes solitaires qui creusent des terriers dans le sable pour y pondre leurs œufs. Elles sont généralement inoffensives et peu agressives, car elles préfèrent éviter les humains. Les piqûres sont rares et surviennent généralement si on tente de les manipuler.



Les guêpes de sable ne défendent pas leur nid et elles sont donc beaucoup moins agressives que les autres formes de guêpes. Elles jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les mouches et les insectes nuisibles. Afin de nourrir ses larves, une seule guêpe peut capturer des centaines de mouches par été, ainsi que des criquets, des fourmis et des araignées.



Dans leurs commentaires sur la page Facebook de Boucherville, des citoyens ont signalé leur présence en particulier aux parcs de Verrazano et Marguerite-A.-Tellier. La Ville a précisé que ses équipes surveillent leur présence dans les espaces verts et des méthodes mécaniques sont utilisées afin de diminuer leurs populations.