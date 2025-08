Lourd bilan routier sur les routes de la Montérégie

Avec cinq collisions et sept décès, comparativement à deux collisions pour autant de décès en 2024, les vacances de la construction auront été difficiles sur les routes de la Montérégie selon un bilan routier déposé par la Sûreté du Québec après ces deux semaines fort occupées.

La Sûreté du Québec a présenté son bilan routier du long congé des vacances de la construction. Elles se sont déroulées du 18 juillet au 3 août. Au total, sur tout le territoire, 38 décès sont survenus lors de 30 collisions. Ces données représentent le pire bilan des 10 dernières années sur le réseau desservi par la SQ.

L’année dernière, 17 décès dans autant de collisions avaient été constatés par les policiers municipaux.

Malgré des opérations et la sensibilisation

Ces décès et collisions sont survenus malgré le fait que de nombreuses opérations policières se sont tenues sur l’ensemble du territoire, incluant sur les plans d’eau et hors route.

Plus que jamais, les distractions au volant, le non-respect des limites de vitesse, la capacité de conduire affaiblie par la drogue, l’alcool ou la combinaison des deux ainsi que le non-port des équipements de sécurité contribuent, une fois de plus, à expliquer la grande majorité des collisions graves et mortelles de cette année.

Le lourd bilan peut également s’expliquer avec encore plus d’automobilistes sur les routes de la province. Ceci en raison du boycott de plusieurs pour des vacances en sol américain chez les voisins du Sud.

Pour plusieurs Québécois, les vacances estivales se poursuivent. La SQ tient à leur rappeler de rester prudents, tant sur la route que lors de leurs activités récréotouristiques. En collaboration avec ses partenaires, le corps de police maintiendra ses efforts de sensibilisation et d’intervention.

Les plaisanciers sont également invités par les autorités à user de prudence sur l’eau et dans les sentiers récréatifs.