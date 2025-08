Interdiction de feux extérieurs à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie interdit jusqu’à nouvel ordre les feux extérieurs sur son territoire en raison de la mauvaise qualité de l’air dans les environs.



Cette décision a été prise car l’indice de la qualité de l’air est supérieur à 50 et la Ville interdit donc l’utilisation d’un foyer ou d’un poêle extérieur ou intérieur. La consigne restera en vigueur tant que cet indice ne descendra pas sous les 50.



Sainte-Julie a du même coup rappelé quelques conseils de sécurité émanant du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, soit de fermer ses portes et fenêtres et de limiter les apports d’air extérieur s’il ne fait pas trop chaud à l’intérieur de la demeure.



On conseille également d’adapter ses activités extérieures en fonction de la qualité de l’air et de notre état de santé, en plus de s’assurer de prendre des nouvelles de ses proches isolés, malades ou très âgés.



Les personnes préoccupées par leur santé ou celle d’un proche peuvent communiquer avec Info-Santé en composant le 811 alors que, pour toute urgence médicale, il faut composer le 911.