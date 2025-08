Sainte-Julie adopte une nouvelle politique de service aux citoyens

La Ville de Sainte-Julie a adopté une nouvelle politique de service aux citoyens destinée à offrir des services plus accessibles et adaptés aux besoins de la population.

Pour répondre plus efficacement aux périodes achalandées, le Service des communications et relations avec les citoyens de la Ville a modifié ses heures d’ouverture afin de mieux répondre aux périodes d’achalandage et d’améliorer la prise en charge des demandes. À compter du 4 août, l’horaire sera du lundi au jeudi de 8 h à 18 h et le vendredi de 8 h à 16 h. La population julievilloise continuera de pouvoir bénéficier des nombreux moyens de

La nouvelle politique municipale repose sur quatre valeurs fondamentales : l’excellence des services, l’inclusivité, le respect et la courtoisie, ainsi que l’équité. Elle introduit des mesures visant à bonifier l’accueil, à centraliser les demandes citoyennes via le Service des communications et à promouvoir une relation de confiance durable entre l’administration municipale et les résidents.

En plus des heures prolongées, la Ville prévoit la mise à jour de ses outils de communication en 2026, dans une volonté affirmée de bonifier l’expérience citoyenne et de renforcer l’accessibilité des services en ligne.

Les citoyens peuvent continuer de joindre la Ville par courriel à clientele@saintejulie.ca ou par messagerie instantanée via les pages Facebook et Instagram officielles. En cas d’urgence en dehors des heures d’ouverture (telles qu’un bris d’aqueduc ou une entrave à la circulation), il est possible de contacter la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent au 450-536-3333 et le service de garde de la Ville sera avisé.