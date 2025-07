Le Club de natation Mustang en eaux troubles

Une crise secoue le Club de natation Mustang de Boucherville alors que deux figures majeures du programme ont été congédiées au cours des derniers mois. René Laroche, entraîneur-chef en poste depuis 46 ans, et son adjointe Roxane Lemieux, également entraîneuse du volet sport-études, ont tous deux été remerciés.

Roxane Lemieux, entraîneuse depuis 7 ans au club, championne canadienne en 2022 au 50 mètres nage libre, détentrice d’un baccalauréat, et d’une maîtrise en kinésiologie, a été congédiée en novembre 2024.

Elle a depuis déposé trois plaintes à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour congédiement illégal, harcèlement psychologique et préjudices pécuniers. Elle affirme avoir été exclue non seulement de son poste, mais aussi comme membre et comme nageuse du club, ce qu’elle qualifie de «rejet brutal après 25 ans de loyauté». Elle a depuis pu réintégrer le club à titre de nageuse seulement.

Mme Lemieux aurait été congédiée parce qu’elle avait répondu à l’appel à l’aide d’un père atteint d’un cancer demandant d’aider sa fille, une jeune athlète mineure du club, d’après M. Laroche. «Ce geste aurait été interprété comme une faute par le conseil d’administration», mentionne de son côté Mme Lemieux à La Relève.

René Laroche, pour sa part, a été congédié en mai dernier. Il affirme avoir été remercié par téléphone sans justification claire, mais laisse entendre que les tensions avec le conseil d’administration (CA) remontaient à plusieurs mois. «Ils m’ont mis dehors deux semaines avant les essais canadiens pour les championnats du monde, et après avoir défendu Mme Lemieux au Comité de protection de l’intégrité (CPI)», déplore-t-il. Il a lui aussi déposé des recours, notamment pour absence de préavis légal et manque de prime de départ. Selon d’autres sources, plusieurs avertissements lui auraient été adressés avant son congédiement.

Une autre entraîneuse aurait été congédiée le 23 juillet.

Le conseil d’administration du club Mustang n’a pas souhaité commenter les cas individuels. Dans une déclaration transmise par courriel, la présidente Josée Pouliot mentionne «qu’afin de respecter la confidentialité inhérente aux dossiers d’anciens employés du Club de natation de Boucherville et par respect pour les personnes concernées, nous n’avons pas l’intention de qualifier comme vous le faites les fins d’emploi intervenues ni de les quantifier, ce qui ne serait être d’aucune façon des éléments révélateurs de quoi que ce soit. Comme vous le savez, plusieurs motifs peuvent entraîner des fins d’emploi, que ce soit des démissions, des congédiements ou des licenciements. Diverses circonstances peuvent expliquer des fins d’emploi et nous n’entendons pas commenter le tout publiquement.»

Selon M. Laroche et Mme Lemieux, des athlètes du sport-études ont récemment quitté le club ou envisagent de le faire, en raison du mauvais climat qui y règnerait .

Au contraire, Mme Pouliot mentionne «que les activités du Club se poursuivent et qu’il y a un nombre suffisant d’entraîneurs dûment certifiés afin d’assurer un service de qualité. L’ambiance est très bonne au sein du Club, les athlètes sont mobilisés et très engagés, certains débutant d’ailleurs leur entraînement dès 6h30 le matin, ce qui ne s’était pas vu depuis très longtemps. La nouvelle équipe d’entraîneurs fait sa place et les athlètes semblent très satisfaits de leurs méthodes jusqu’à présent. Nous sommes très confiants en l’avenir », conclut-elle.

Le Club Mustang compte environ 200 nageurs, dont la moitié viennent de l’extérieur de Boucherville pour bénéficier du sport-études, indique M. Laroche.

Assemblée générale demandée

Quelque 44 parents (soit un collectif de membres mobilisés du Club de natation Mustang qui représente un peu plus de 10% des membres) ont adressé, en mai dernier, une demande pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, comme le permet la gouvernance du club. Celle-ci a d’abord été acceptée et prévue pour le 16 juin, puis annulée à la dernière minute.

La demande a été réitérée et la porte-parole du groupe de parents, Dominique Bilodeau, a par la suite reçu une mise en demeure du CA par un cabinet juridique, lui enjoignant d’arrêter de communiquer avec les membres du CA, et de parler du club sur les réseaux sociaux.

Le centre de services scolaire des Patriotes, qui confie au club l’encadrement du programme sport-études à l’école De Mortagne, serait en processus d’évaluation du mandat. Il n’avait toutefois pas répondu à nos demandes au moment de publier.

Le maire de Boucherville, Jean Martel, se fait prudent. Il indique que la Ville est actuellement en mode observation, le dossier étant judiciarisé.

Une assemblée générale annuelle du club Mustang est prévue en novembre prochain.