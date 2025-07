Stations de recharge pour véhicules électriques : projet expérimental à Boucherville

Un projet expérimental conçu localement par Zone Énergie, une entreprise de Boucherville, prend forme avec l’appui de la Ville.

La Ville de Boucherville s’apprête en effet à accueillir un projet pilote en matière de mobilité durable. Il s’agit de l’aménagement de deux stations de recharge rapide pour véhicules électriques, une première du genre dans la région.

Ce projet, développé par l’entreprise Zone Énergie, prévoit l’implantation d’infrastructures à la fois technologiques et conviviales sur deux sites stratégiques de la municipalité.

C’est lors d’une récente séance du conseil municipal que le maire Jean Martel a présenté les grandes lignes de cette initiative à portée expérimentale. Un avis de motion a été déposé pour autoriser l’usage de ces futures stations, qui verront le jour en 2026 sur les terrains de l’école secondaire de Mortagne et du centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Une station pensée comme un espace urbain complet

Chaque station de recharge rapide comportera quatre espaces dédiés à la recharge des véhicules électriques. Mais le concept va bien au-delà de la simple recharge.

Inspirée des tendances en matière de développement urbain durable, chaque installation comprendra une marquise dotée de capteurs solaires, une unité de stockage d’énergie, ainsi que plusieurs modules de services pour les usagers, comme distributeur de lave-glace et appareil pour vérifier l’air et gonfler les pneus, ainsi que d’un mobilier, notamment des haltes de repos, des poubelles et autres éléments.

Un savoir-faire bouchervillois

Le projet est entièrement conçu et piloté par Zone Énergie, une entreprise établie sur la rue de Normandie, à Boucherville, et spécialisée dans les solutions énergétiques et la mobilité électrique.

Une consultation publique aura lieu le 26 août et le changement de zonage devrait être adopté à la séance du conseil municipal le 16 septembre.

Les travaux sont prévus pour 2026.