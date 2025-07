Piscine et gymnase à Sainte-Julie : coup d’envoi pour le grand chantier

Sainte-Julie lance la première étape d’un projet majeur pour ses infrastructures sportives.

La Ville de Sainte-Julie et le Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie (CCSSJ) ont annoncé cette semaine la première phase d’un important projet de réfection de la piscine intérieure et de construction d’un gymnase double.

Selon le communiqué émis conjointement, le projet répond à un besoin urgent, en raison de la détérioration avancée des installations aquatiques inaugurées en 1995. Une étude réalisée en 2020 avait révélé que 98% des interventions nécessaires étaient jugées urgentes ou importantes, mettant en lumière la nécessité d’intervenir rapidement pour préserver la durabilité de ces installations pour les 30 prochaines années.

Outre la rénovation de la piscine, le projet prévoit la construction d’un gymnase double et l’ajout de quatre salles multifonctions pouvant accueillir plusieurs types d’activités, afin de répondre à la forte demande en matière de location de plateaux sportifs. Ces nouveaux espaces bénéficieront tant aux citoyens qu’aux organismes locaux et aux établissements scolaires de Sainte-Julie.

Le mandat de conception des plans et devis a récemment été confié à la firme Architecte du Quai par le CCSSJ. L’objectif est de finaliser ces documents d’ici l’hiver 2026, pour ensuite lancer l’appel d’offres en vue de l’exécution des travaux, prévus pour le début de l’été 2026. Le calendrier pourrait toutefois être ajusté en fonction de l’évolution du projet.