Olivette Lapointe, grande dame de l’opérette, s’éteint à 90 ans

Figure marquante du milieu culturel, Olivette Lapointe s’est éteinte le 19 juin à l’âge de 90 ans. Fondatrice du Théâtre Lyrique de Boucherville en 1967 devenu plus tard le Théâtre Lyrique de la Montérégie, elle laisse derrière elle un héritage impressionnant et profondément ancré dans la communauté.

Directrice de la troupe pendant 29 ans, Mme Lapointe a produit pas moins de 25 opérettes, présentées notamment au Théâtre Saint-Denis et au cégep Édouard-Montpetit. Certaines de ses œuvres, inédites, ont été écrites par sa fille Roxane, sur des musiques d’André Gauthier et Michel Massé. L’une d’elles, adaptée de l’allemand à l’anglais puis au français, a même été reprise par des professionnels, ce quitémoigne de la qualité de son travail artistique.

À son apogée, sa chorale réunissait entre 65 et 85 chanteurs, et chaque production attirait jusqu’à 6 000 spectateurs, répartis sur six représentations annuelles à guichets fermés. C’est un véritable exploit pour une troupe amateur, soutenue par des mises en scène professionnelles et un orchestre live chaque année.

«Elle est probablement la personne qui a le plus produit d’opérettes et de comédies musicales dans la région », témoigne sa fille, Mylène Lapointe. «Elle aurait pu poursuivre une carrière en Europe dans le chant classique, mais elle a choisi de rester ici, de fonder une famille, et de contribuer à sa communauté », poursuit-elle lors d’une entrevue au journal.

Née à Boucherville, Olivette Duceppe Lapointe est restée fidèle à sa ville natale, où elle s’est illustrée bien au-delà des scènes de théâtre. Elle a chanté à de nombreux mariages et funérailles à l’église Sainte-Famille, a présenté des spectacles dans les résidences pour aînés, et s’est engagée pendant trois décennies auprès des Filles d’Isabelle.

Son engagement communautaire lui a valu de nombreux honneurs, dont une médaille de l’Assemblée nationale du Québec et plusieurs prix de la Ville de Boucherville, dont le dernier, le prix Louis-Lacoste en 2022.

Elle laisse dans le deuil ses trois filles et de nombreux parents et amis.