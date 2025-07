Moins de logements disponibles à Longueuil qu’ailleurs dans la région

Selon la plus récente note de l’Observatoire Grand Montréal de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), c’est dans l’agglomération de Longueuil qu’on a retrouvé en 2024 le plus faible taux d’inoccupation des logements locatifs du Grand Montréal.

L’Observatoire note que l’agglomération de Longueuil est le seul secteur où le taux d’inoccupation a diminué, passant de 1,8% à 1,4%.

La couronne sud, dont le taux d’inoccupation était le plus faible depuis deux ans, a pour sa part connu une hausse, progressant de 0,5% à 1,6%. Elle comprend toutes les villes de la Rive-Sud de la CMM ne faisant pas partie de l’agglomération de Longueuil.

Ces deux secteurs de la Rive-Sud sont néanmoins les deux endroits dans le Grand Montréal avec le plus faible taux d’inoccupation.

En prenant toutes les régions, le taux d’inoccupation a grimpé de 1,5% en 2023 à 2,1% en 2024. «Ce taux est toutefois encore sous le seuil d’équilibre historiquement suggéré de 3%, et loin du seuil de 5% que vise la CMM dans son Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) révisé», souligne la CMM.

Moins disponibles, mais moins chers à Longueuil

En contrepartie, c’est également dans l’agglomération de Longueuil où le loyer médian d’un logement vacant est le plus faible, avec une moyenne de 1400$. Certains endroits, comme dans les couronnes nord et sud, le loyer moyen du logement vacant avoisine les 2200$.

L’Observe souligne par ailleurs que l’inflation a frappé plus fort les logements vacants que les logements occupés. Elle note qu’en 2021, le loyer médian était «pratiquement le même» entre les deux catégories. Depuis, le loyer médian des logements occupés a grimpé de 2,8%, contre 46% pour les logements vacants.

C’est également à Longueuil que l’écart est le plus faible entre le loyer médian vacant et occupé (290$ de plus pour un logement vacant). Sur la couronne sud, la différence est estimée à 1000$ de plus pour un logement vacant.

Logements abordables recherchés

On remarque en outre que l’accès à un logement abordable demeure restreint. Pour une troisième année de suite, le taux d’inoccupation des logements locatifs offrant un loyer inférieur à la moyenne a reculé, avec une disponibilité de seulement 0,4%.

Le taux d’inoccupation des logements offrant un loyer moyen a lui aussi diminué pour atteindre 1,1%.

Toutefois, les logements dont le loyer est supérieur à la moyenne ont connu une hausse notable de leur taux d’inoccupation, passant de 2,3% à 3,8%.

«Cette situation confirme que la pénurie touche principalement les ménages à faible et moyen revenu, qui peinent à trouver un logement correspondant à leur capacité financière», résume la CMM.