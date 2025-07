Paul Piché enflamme Boucherville : foule monstre à la Place de l’église

On s’attendait à une forte affluence, mais la réalité a dépassé toutes les prévisions : Paul Piché a littéralement enflammé la Place de l’église Sainte-Famille hier soir, dans le cadre des spectacles Des Airs d’été Desjardins.

Le populaire auteur-compositeur-interprète a rassemblé une foule monstre, estimée à plus de 3 000 spectateurs, frôlant du même coup un record de participation depuis la création de cette série de concerts estivaux à Boucherville. Il y avait probablement autant de monde lors de la prestation du groupe Les BB il y a quelques années, mais la soirée d’hier figure assurément parmi les plus populaires Des Airs d’été Desjardins.

«Il y avait du monde à la messe», comme le dit l’expression, et cette fois, ce n’était pas qu’une figure de style. Le secteur de la rue Marie-Victorin, dans le Vieux-Boucherville, habituellement piéton et animé pendant les spectacles, a été pris d’assaut. Des chaises occupaient chaque centimètre carré, rendant presque impossible la circulation ou même les déplacements à pied. L’ambiance à ce rendez-vous avec la légende de la chanson québécoise était forte et chaleureuse.

Ce fut de l’avis de plusieurs spectateurs, un succès. Mercredi prochain, place au trio musical JoshUa2.