Carrières Rive-Sud à Boucherville : la fin des travaux approche

Sept ans après le début des travaux, la réhabilitation du site des Carrières-Rive-Sud touche enfin à sa fin. Le 29 août, les derniers camions transportant des matériaux de remblayage franchiront les limites du site, marquant la fin des apports de sol et le début des travaux de finition.

«Sanexen est à quelques semaines de pouvoir dire mission accomplie», confirme le directeur général environnement chez Sanexen, l’entreprise responsable des travaux, Simon Meunier.

Dès la fin août 2025, plus aucun sol ne sera acheminé vers le site. L’automne sera consacré à la démobilisation des équipements et aux travaux de finition des surfaces. La fin officielle des travaux est prévue pour le 31 décembre 2025.

Un chantier d’envergure

Ce vaste projet de réhabilitation a commencé en 2015, lorsque le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a approuvé un plan de réhabilitation environnementale du site alors connu sous le nom de Carrières-Landreville.



Les travaux, amorcés au printemps 2018, visaient à confiner de manière sécuritaire et permanente les matières toxiques enfouies dans une partie du site, ainsi qu’à remblayer une portion de la zone ennoyée afin de stabiliser la paroi de l’ancien dépotoir. Le plan comprenait également la captation et le traitement des gaz ainsi qu’un suivi de la qualité de l’eau souterraine, explique la conseillère en communication sociale/participative, Marie Beaubien.

Un comité de vigilance

Rappelons qu’un comité de vigilance a été mis sur pied en mai 2018. Il avait pour mandat de suivre l’évolution des travaux et de veiller au respect des normes environnementales et sociales, tout en s’assurant de réduire au minimum les nuisances pour les citoyens du secteur.

Un futur parc nature

À la fin des travaux, le site sera cédé par le propriétaire, Les Carrières Rive-Sud, à la Ville de Boucherville qui prévoit le transformer en parc nature.

D’une superficie de 219 083 m², cet espace comprend un plan d’eau, des boisés au pourtour, une butte de plusieurs mètres de hauteur et un espace qui pourrait accueillir des équipements pour la population.