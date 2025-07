Y va y avoir du monde à messe !: Paul Piché devant l’église Sainte-Famille

Demain soir, le 23 juillet, le Vieux-Boucherville va vibrer. Pas de mariage ni de grande messe en vue, mais attendez-vous à voir du monde rassemblé devant l’église Sainte-Famille. Paul Piché débarque avec ses musiciens pour un spectacle gratuit, offert dans le cadre de la série Les Airs d’été Desjardins.

Dès 19h30, le parvis se transformera en scène en plein air. Que vous soyez fan de longue date ou simplement curieux de découvrir un monument de la chanson québécoise, c’est là que ça se passe.

Auteur-compositeur populaire depuis plus de 40 ans, Paul Piché a un répertoire bien ancré dans la culture québécoise ayant signé plusieurs chansons connues des Québécois.

Accompagné de ses quatre musiciens et d’une choriste, il revisitera ses plus grands succès. Le public pourra entendre des classiques comme Heureux d’un printemps, Y’a pas grand-chose dans l’ciel à soir, Mon Joe, Essaye donc pas, L’escalier, Moi j’raconte des histoires, Un château de sable, J’appelle et bien d’autres.

Le spectacle aura lieu beau temps, mauvais temps. Apportez votre chaise pliante, votre couverture et votre bouteille d’eau réutilisable, une station d’eau est accessible sur place.