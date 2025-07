Une nouvelle murale au skatepark de Sainte-Julie

Une nouvelle œuvre d’art public vient embellir l’abri du skatepark de Sainte-Julie. Une murale colorée, réalisée par l’artiste visuel julievillois Charles-Alexis Grenier, a été conçue en collaboration avec les jeunes qui fréquentent cet espace de loisirs urbain.

L’artiste est allé à la rencontre des usagers du parc lors d’une activité de médiation culturelle tenue en mai, dans le cadre de l’événement Skate Jam. Il leur a présenté des esquisses préliminaires et amorcé un dialogue créatif. Leurs commentaires ont influencé la composition finale de la murale, qui intègre notamment des éléments emblématiques du skatepark comme les rampes, les escaliers, et même certaines silhouettes captées pendant l’événement.

«L’activité de médiation culturelle m’a permis de mieux comprendre l’univers de ce lieu et les besoins des jeunes qui le fréquentent, a expliqué Charles-Alexis Grenier. Plusieurs m’ont souligné l’importance des trottinettes et des éléments du mobilier que j’ai intégrés à la composition. J’ai aussi inclus certaines silhouettes des participants du Skate Jam pour refléter l’énergie et la diversité de la communauté.»

Résident de Sainte-Julie, Charles-Alexis Grenier est un artiste en arts visuels reconnu pour son intérêt envers la culture urbaine et la participation citoyenne. Ses œuvres, souvent collaboratives, se distinguent par leur interaction avec le public et leur intégration dans des lieux de vie quotidienne, notamment ceux fréquentés par les jeunes.

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’Entente de développement culturel, rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et de la Ville de Sainte-Julie.