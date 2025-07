Un premier rôle dans Ravages : le parcours enflammé d’Ako Chanoine

C’est un visage qu’on connaît sans toujours le nommer, mais ça risque de changer. Le comédien et cascadeur Ako Chanoine, natif de Boucherville, tient un premier rôle dans la série Ravages, présentée sur Illico+ dès le 28 août. Il y incarne Jared, le conjoint de Sarah Deléan, jouée par Caroline Dhavernas, dans un suspense environnemental où les idéaux s’effritent au contact de la réalité. Entretien avec un artiste aux racines bien ancrées… et au corps souvent lancé dans le vide.

Même s’il vit aujourd’hui à Saint-Bruno (sa conjointe vient de là), c’est à Boucherville qu’Ako revient sans hésiter quand on évoque ses origines. Il a Boucherville tatoué sur le cœur, illustre-t-il

«Boucherville a joué un grand rôle dans ma vie. J’ai passé ma vingtaine à Vancouver, mais je n’ai jamais appelé cette ville “chez moi”. Même aujourd’hui, c’est toujours Boucherville, pas Montréal. Ma mère y vit encore, dans la maison où j’ai grandi. »

Les souvenirs marquant de sa jeunesse sont nombreux, mais un lieu domine : le terrain de basket près de l’école, dans le quartier La Seigneurie, où il jouait avec ses amis

«Mes journées d’été étaient faites de bicyclette, de basket, et de liberté. J’ai travaillé au Petro-Canada, sur Samuel-de Champlain, au cinéma, au Rack’N’ Roll, qui est maintenant Madame Bovary, et au Maxi. Toute ma jeunesse est là.»

À l’écran principal

Avec Ravages, Ako vit un tournant important dans sa carrière d’acteur.

«C’est mon plus grand rôle. J’ai tourné dans de gros films américains comme Suicide Squad, mais Ravages réalisée par Sophie Deraspe, une grande réalisatrice, j’ai un personnage avec un arc, qui évolue, qui a une profondeur. Ce n’est pas juste de l’action.»

Jared, son personnage, est avocat dans un cabinet où les apparences s’effritent. Sa fiancée Sarah commence à douter de l’intégrité de leur employeur, et Jared devra choisir entre loyauté, amour et conscience.

«Ce qui m’a accroché, c’est la transformation intérieure. La série parle de comment les événements façonnent notre identité. Ce n’est pas juste une quête de soi, c’est une création de soi.»

Il s’agit, dit-il de son plus grand rôle à ce jour en matière de présence à l’écran et d’importance dramatique. «C’est une grande opportunité pour moi de faire l’art que j’aime à un autre niveau.»

Des rôles choisis

Ako Chanoine est guidé dans le choix de ses projets. «Ce qui m’attire, c’est l’impact culturel ou social du rôle. Est-ce une histoire que j’ai envie de raconter? Est-ce que ça fait du sens pour moi, pour ma communauté, pour le Québec? »

«Il y a des rôles que j’aurais refusés avant que j’accepte aujourd’hui, et vice-versa. Ça dépend de ce que je vis.»

Cascadeur dans l’âme… et parfois dans les flammes

Ako Chanoine est aussi un cascadeur. Et certaines scènes sortent du lot sur le plan des exigences émotives ou physiques

«J’ai déjà sauté d’un 4e étage en feu, à travers une vitre opaque d’église, dans Punisher (Punisseur). J’ai eu peur pour ma vie. C’était la première fois que je faisais ça. Le feu, la hauteur, la vitre… tout était là. Émotionnellement, c’était la cascade la plus intense que j’ai vécue.»

Mais le plus exigeant physiquement pour Ako est de doubler un personnage principal. «C’est 16 heures par jour sur le plateau, en plus de construire les scènes de combat. C’est de l’endurance autant mentale que physique.»

Québec versus États-Unis : deux visions du plateau

Ayant travaillé autant à Hollywood qu’au Québec, Ako observe un contraste clair.

«Les plateaux québécois sont beaucoup plus humains. Aux États-Unis, il y a une hiérarchie quasi militaire. Ici, c’est plus collaboratif, humain, terre à terre. Et franchement, mes plus belles expériences de tournage, je les ai eues au Québec.»

Parmi elles, la série Ravages, bien sûr, mais aussi Trop et Doutes raisonnables.

Il a tourné aux côtés de grandes vedettes américaines (Will Smith, Margo Robbie, Cara Delevingne, Jennifer Lawrence et Darren Aranofsky) et ce qu’il retient c’est, «que ce sont des humains comme nous, qu’on les idéalise souvent, mais qu’ils ne sont pas meilleurs que nous.»

Et la suite?

L’acteur ne chôme pas. Il vient tout juste de tourner un rôle dans Star Trek: Strange New Worlds où il incarne un extraterrestre, et il participe comme cascadeur au prochain Bon Cop Bad Cop 3, avec Patrick Huard.

Père de deux enfants de 8 et 9 ans, il espère un jour retourner vivre à Boucherville.

«Ma mère est encore dans la maison familiale. Mes enfants connaissent bien la ville. C’est chez nous.»

La série Ravages, en six épisodes, sera diffusée d’abord sur Illico+, et sur la plateforme européenne ARTE TV. Une distribution impressionnante avec Caroline Dhavernas, Benoit Brière, Sophie Prégent, Samian, Pierre Verville, et Julie Vincent.