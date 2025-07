Un été animé et gratuit à Sainte-Julie

Sainte-Julie propose une foule d’activités gratuites pour animer la saison estivale et offrir aux citoyens des occasions de bouger, de se divertir et de se rassembler. Avec une programmation variée, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

Les festivités estivales ont débuté le 14 juin et se poursuivent jusqu’à la fin août. Parmi les incontournables : les soirées dansantes à la place publique, située à l’intersection du boulevard Saint-Joseph et de la rue Principale. Après les rendez-vous du 14 juin et du 12 juillet, une dernière soirée est prévue le 9 août, de 19 h 30 à 22 h. Ambiance festive garantie.

Les cinéphiles ont aussi leur place cet été à Sainte-Julie, avec le cinéma en plein air présenté chaque mardi jusqu’au 5 août. Les projections à la pente à glisser débutent au coucher du soleil.

Les mercredis sont réservés aux spectacles en plein air, qui se tiennent jusqu’au 20 août, sur le parvis de l’église Sainte-Julie. La programmation musicale promet une belle diversité de styles, allant du jazz à la pop, en passant par la soul et les rythmes cubains. Les 23 juillet et 13 août, la piste de danse de la place publique s’animera pour permettre aux spectateurs de danser au rythme de la musique.

Le marché public est aussi de retour tous les jeudis jusqu’au 11 septembre, de 16 h à 19 h, à proximité du centre communautaire (550, boulevard Saint-Joseph). Le Petit Marché de Sainte-Julie accueille une vingtaine de marchands locaux qui proposent une belle variété de produits frais.

Pour les plus actifs, des entraînements en plein air gratuits sont offerts chaque semaine dans différents parcs : au bout de la rue Comtois (piste cyclopédestre), au parc Edmour-J.-Harvey et au parc du Sorbier. Les citoyens sont invités à prendre part à des séances de cardio en famille, cardio mix, parcours santé pour aînés, ou encore yoga pilates. Les cours ont lieu les lundis à jeudis, en après-midi ou en soirée, sans inscription requise.