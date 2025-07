Lourdeur administrative : Longueuil s’attaque au problème

La Ville de Longueuil poursuit sa réforme des instances municipales en adoptant de nouvelles mesures visant à moderniser son fonctionnement et à renforcer la transparence démocratique. Lors de la séance du 8 juillet, le conseil municipal a approuvé une révision de son règlement intérieur, élargissant notamment les pouvoirs délégués au comité exécutif en matière contractuelle et immobilière, tout en clarifiant le rôle du vérificateur général.

Ces ajustements s’inscrivent dans la continuité d’une démarche entamée en juin 2024, qui visait à rendre les décisions du conseil plus accessibles à la population. À partir d’août, les conseils d’arrondissement appliqueront également ces règles, incluant la publication préalable des sommaires décisionnels et une meilleure planification des séances.

«Ce nouveau cadre permet des décisions plus claires et mieux comprises par nos citoyens. C’est un pas de plus vers une démocratie locale plus vivante», a déclaré la mairesse Catherine Fournier dans un communiqué.

La réforme réduit par ailleurs les lourdeurs administratives en révisant les délégations du comité exécutif : appels d’offres, baux, urbanisme et contrats municipaux pourront désormais être traités plus rapidement, dans le respect des seuils définis par Québec.

Selon Sylvain Joly, président de la Commission de l’éthique et de la gouvernance, ces changements permettront de raccourcir les délais pour certaines demandes citoyennes d’un mois ou plus, en favorisant un traitement administratif plutôt que politique.

Ces recommandations avaient été formulées par la Commission en avril dernier.