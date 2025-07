Bruit, propreté et feux résidentiels : Longueuil renforce sa lutte contre les nuisances

La Ville de Longueuil franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses règles en matière de nuisances avec l’adoption, le 8 juillet, du Règlement sur les nuisances, la paix et le bon ordre. Cette révision majeure vient uniformiser la réglementation à l’échelle du territoire tout en s’adaptant aux réalités propres à chaque arrondissement.

Cette initiative, rappelle la Ville, s’inscrit dans une démarche de consultation citoyenne menée par l’Office de participation publique de Longueuil (OPPL), et répond à des préoccupations croissantes sur le bruit, la salubrité et l’utilisation des foyers résidentiels.

Propreté et sécurité : encadrement des terrains et des chantiers

Parmi les mesures phares du nouveau règlement, la propreté des terrains et des chantiers fait l’objet d’un resserrement important.

Il est désormais interdit de laisser à l’abandon matériaux, rebuts ou substances susceptibles de causer des incendies sur les propriétés adjacentes. Le stockage des matériaux devra être effectué de manière sécuritaire et ordonnée, à l’intérieur de contenants appropriés, et suivi régulièrement au rythme des travaux.

Bruit : des seuils précisés pour les appareils et les chantiers

Le règlement introduit également des restrictions sur les nuisances sonores, visant notamment les heures d’activités de construction — désormais interdites entre 19 h et 7 h. De plus, les appareils comme les thermopompes et climatiseurs devront respecter une limite de 53 dB(A) mesurée en bordure de terrain. Des articles additionnels s’attaquent à d’autres sources de bruits excessifs dans les quartiers résidentiels.

Feux extérieurs et foyers : une réglementation resserrée dès novembre

À la suite des recommandations de l’OPPL, l’encadrement des feux extérieurs et des appareils à combustion solide sera renforcé à partir du 1er novembre 2025. Les feux de bois extérieurs demeureront autorisés dans les arrondissements de Saint-Hubert et Greenfield Park, mais leur utilisation sera strictement interdite dans certaines conditions environnementales, notamment en cas d’avertissement de smog émis par Environnement Canada, durant les périodes de sécheresse et lors d’épisodes de canicule ou de vents violents.

Les foyers intérieurs sont également visés : à compter du 1er novembre 2025, ils seront interdits lors des avertissements de smog, sauf en cas de panne de courant de plus de trois heures. À partir de 2029, seuls les appareils conformes aux normes EPA ou CSA B415.1-10 seront permis. Toute nouvelle installation devra respecter un seuil d’émissions de particules fines inférieur à 2,5 g/h, en conformité avec le règlement CO-2024-1286-5.

Faune urbaine : encadrement du nourrissage des oiseaux

Le nouveau règlement s’attaque aussi à une nuisance souvent négligée mais qui est ressortie lors des discussions : le nourrissage excessif d’oiseaux sauvages. Alimenter ces espèces au point de provoquer leur rassemblement massif — au détriment de la tranquillité du voisinage ou de la salubrité des lieux — est désormais interdit dans certaines circonstances.

Les citoyennes et citoyens sont invités à composer le 311 pour signaler toute situation de non-conformité.