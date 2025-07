Transport en commun : la fin pour Opus, son remplaçant trouvé

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a franchi la plus importante étape de sa réforme billettique, qui permettra à certains usagers de payer directement avec leur téléphone d’ici la fin de l’année 2025.

Un contrat de 125 M$ pour 10 années a été octroyé à la firme britannique Masabi, afin de remplacer le système Opus par la plateforme infonuagique Justride. Avec les années d’option, le montant est d’un total de 183,6 M$.

«C’est un gros morceau. C’est ce qui va remplacer tout le système central, le système sur 12 000 équipements», résume au Courrier du Sud Sylvain Perras, directeur exécutif, Transformation numérique à l’ARTM.

Dès l’automne

C’est donc dire que le paiement dans le transport en commun dans le grand Montréal sera facilité dans les mois à venir.

«À partir de maintenant, on travaille sur le téléphone qui devient lui-même une carte Opus. C’est testé avec des employés et on va commencer à tester avec des utilisateurs dans les prochains jours», poursuit M. Perras.

L’objectif est de déployer la version Android à l’automne et ensuite avec Apple. Et en 2026, ce sera au tour du paiement directement avec la carte bancaire, débit ou crédit.

Donc, un déploiement par phases, mais pas par région. Des utilisateurs de tous les secteurs de la région métropolitaine pourront y avoir accès en même temps.

Fin du système, mais pas de la carte Opus

Cette nouvelle plateforme permet de prendre en charge divers types de paiement comme les cartes bancaires, les téléphones intelligents, les cartes à puces et les billets mobiles, ce que le système Opus ne permettait pas de faire.

Toutefois, si le système Opus a atteint sa fin de vie, la carte Opus, elle, demeurera, assure l’ARTM. Celle-ci affirme que son objectif a toujours été d’ajouter des options sans en retirer.

Il sera toujours possible d’acheter ses billets par l’application Chrono.

L’ARTM souligne que ce déploiement se fera sans interruption de service.